Legia – Spartak: transmisja za darmo oraz stream online. Mistrzowie Polski dość niespodziewanie pozostają w grze o awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Warunek jest prostu – zwycięstwo w czwartkowym mecz ze Spartakiem. Ostatnie spotkanie w grupie C Ligi Europy z udziałem Legii obejrzymy na żywo zarówno w polskiej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.





09/12/2021 18:45 Stadion Wojska Polskiego



Spartak Moskwa

Mecz Legii dzisiaj, gdzie oglądać

Tuż przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Europy Legia zajmuje czwarte miejsce w grupie C, ale ma tylko dwa punkty straty do prowadzącego Leicester City. W efekcie w czwartkowy wieczór zagra o awans do fazy pucharowej. Mistrzowie Polski mają szanse na zajęcie drugiego miejsca, ale muszą spełnić jeden warunek – pokonać przed własną publicznością Spartak Moskwa.

Z podobnym celem do meczu przystąpią także piłkarze Spartaka, którzy również potrzebują punktów w walce o awans z grupy. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, faworytem czwartkowej potyczki są goście. Legia choć niespodziewanie punktowała na międzynarodowej arenie, w lidze spisuje się fatalnie i trudno o optymizm przed ostatnim meczem w Lidze Europy.

Mecz rozpocznie się o godzinie 18:45. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Legia – Spartak.

Legia – Spartak, gdzie w TV

Czwartkowe spotkanie grupy C Ligi Europy pomiędzy Legią i Spartakiem będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale TVP 2, a skomentują go Mateusz Borski i Marcin Żewłakow.

Legia – Spartak, transmisja online

Mecz, który odbędzie się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, naturalnie będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na internetowej stronie tvpsport.pl, a także na platformie streamingowej Viaplay.

Legia – Spartak, kursy bukmacherskie

Legia będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale to Spartak przystąpi do tego spotkania w roli faworyta. Takiego zdania są również legalni bukmacherzy, którzy uważają, że to goście z Moskwy mają w rękach więcej argumentów.

Legia Warszawa Spartak Moskwa 3.00 3.55 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. grudnia 2021 08:56 .

