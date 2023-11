fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Josue

Legia – Lech, gdzie oglądać

Legia Warszawa w meczu z Lechem Poznań zakończy niedzielne granie w PKO Ekstraklasie. Przed startem spotkania obie ekipy dzieli różnica pięciu punktów w ligowej tabeli. Niemniej stołeczna ekipa ma jedno spotkanie rozegrane mniej.

Oba zespoły przystąpią do niedzielnego szlagieru w dobrych nastrojach. Legia ma za sobą zwycięstwo ligowe z Radomiakiem (1:0). Wojskowi jednocześnie przerwali serię czterech z rzędu porażek. Lech natomiast pokonał Ruch Chorzów (2:0).

Legia – Lech, transmisja na żywo w TV

Mecz Legia – Lech będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Premieum, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K od godziny 17:30. Rywalizację skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.

Legia – Lech, transmisja online

Spotkanie Legia – Lech będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Legia – Lech, kto wygra?

Legia – Lech, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym starciu mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Legii wynosi 2.30, opcja na wygraną Lecha to 3.10. Z kolei najmniej realny jest wariant z ewentualnym remisem po kursie 3.40.

Legia Warszawa Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2023 17:07 .

