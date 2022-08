Legia II Warszawa – Wisła Kraków: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (30.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Legia II Warszawa – Wisła Kraków to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach I rundy Fortuna Pucharu Polski. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki przystąpi lider Fortuna 1 Ligi. Niemniej rezerwy Wojskowych nie zamierzają być chłopcami do bicia. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Legia II Warszawa – Wisła Kraków.

Legia II Warszawa – Wisła Kraków, gdzie oglądać

Legia II Warszawa – Wisła Kraków to mecz I rundy Fortuna Pucharu Polski z udziałem ekip z III Ligi oraz zaplecza PKO Ekstraklasy. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego zdecydowanie wyżej stoją akcje Białej Gwiazdy. Niemniej Wojskowi liczą, że uda im się pokrzyżować plany 13-krotnych mistrzów Polski.

Legia podejdzie do swojej potyczki, mając za sobą jak na razie pięć ligowych spotkań. W trakcie minionego weekendu zespół z Warszawy zremisował w derbach z Ursusem (2:2). Wcześniej natomiast pokonał Sokół Ostródę (2:0). Legia w ligowej klasyfikacji plasuje się aktualnie na czwartej pozycji.

Tymczasem Wisła ma za sobą niespodziewaną porażkę z Chrobrym Głogów (1:2). Biała Gwiazda jednocześnie zaliczyła drugą z rzędu porażkę na wyjeździe. Wiślacy wcześniej byli zmuszeni uznać wyższość GKS-u Tychy (1:3).

Legia II Warszawa – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Transmisje do meczów Fortuna Pucharu Polski pojawiają się głównie na antenach Grupy Polsat. Aczkolwiek starcie z udziałem rezerw Legii Warszawa i Wisły Kraków nie znalazło się w harmonogramie transmisji telewizyjnych. W każdym razie potyczkę będzie można obejrzeć w internecie, o czym informujemy poniżej.

Legia II Warszawa – Wisła Kraków, transmisja online za darmo

Rywalizację Legii II Warszawa z Wisłą Kraków będzie można zobaczyć online na platformie YouYube. Transmisja będzie emitowana na kanale Łączy Nas piłka. Spotkanie zacznie się o 16:15.

Legia II Warszawa – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylą goście. Kurs na wygraną Wisły u czołowych legalnych bukmacherów wynoszą od 1,30 do 1,33.

