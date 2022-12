PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Leeds – Manchester City: gdzie oglądać mecz Premier League? O powrót na drugie miejsce w tabeli walczyć będzie w środowy wieczór Manchester City, który nie może sobie pozwolić na stratę punktów, jeżeli chce liczyć się w walce o tytuł. Sprawdź gdzie oglądać mecz Leeds – Man City.

Leeds – Manchester City, gdzie oglądać

Manchester City stracił drugie miejsce w tabeli na rzecz świetnie spisującego się Newcastle United. Obywatele mają jeden punkt mniej od Srok, ale także dwa spotkania do rozegrania więcej. W środowym meczu interesować będzie ich tylko wygrana, która pozwoli ponownie zmniejszyć do pięciu punktów stratę do prowadzącego w tabeli Arsenalu, który w tej kolejce pewnie 3:1 pokonał West Ham United.

Rywalem drużyny Josepa Guardioli będzie Leeds United, które zajmuje 15. miejsce w tabeli, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. W środę trudno będzie tę przewagę powiekszyć, a dużym sukcesem Leeds będzie zdobycie nawet jednego punktu. Sprawdź typy na mecz Leeds – Man City.

Leeds – Manchester City, transmisja TV

Transmisji z meczu Leeds – Manchester City nie zobaczymy w tradycyjnej telewizji. Prawami do transmisji spotkań Premier League dysponuje platforma streamingowa Viaplay.

Leeds – Manchester City, transmisja online

Mecz, który rozegrany zostanie w środę (28 grudnia) o godzinie 21:00 będzie można obejrzeć na platformie Viaplay. Spotkanie skomentują Szymon Ratajczak i Michał Borkowski.

Leeds – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów każdy inny wynik niż wygrana Manchesteru City będzie olbrzymią niespodzianką. Kursy na wygraną Manchesteru City nie przekraczają aktualnie 1.30.

Leeds Manchester City 10.0 6.50 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 grudnia 2022 11:53 .