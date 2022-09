PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia – Warta: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Lechia Gdańsk nie rozpieszcza w tym sezonie swoich kibiców mając tylko jedno zwycięstwo na swoim koncie. Za słabą grę trener gdańszczan przypłacił posadą. Czy w meczu z przeciętnie spisującą się Wartą zespół z Pomorza zacznie się odradzać? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz Internecie.

Lechia Gdańsk – Warta Poznań, gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk to ostatni zespół w tabeli. Fatalna forma gdańszczan z pewnością dla wielu jest zaskoczeniem. Zespół z Pomorza wygrał tylko jedno spotkanie w obecnych rozgrywkach pokonując w wyjazdowym meczu Widzew Łódź. Lechia przegrywała rywalizację między innymi z Miedzią, Radomiakiem czy Koroną Kielce.

Warta Poznań zwycięstwa przeplata porażkami. Poznaniacy nie zremisowali jak dotąd ani jednego meczu. Warta ma na swoim koncie obecnie dwa triumfy z rzędu. W minionej kolejce pokonała Cracovię 2:0, a w środku tygodnia wyeliminowała GKS Jastrzębie z Pucharu Polski. Ekipa z Wielkopolski dobrze sobie radzi z rywalami niżej notowanymi jednak nie potrafiła wywalczyć żadnego punktu w rywalizacjach z takimi zespołami jak Raków czy Pogoń.

Lechia Gdańsk – Warta Poznań, transmisja na żywo w TV

Prawa do pokazywania meczów PKO Ekstraklasy od wielu lat ma telewizja CANAL+. Sobotni mecz Lechii Gdańsk z Wartą Poznań będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Lechia Gdańsk – Warta Poznań, transmisja online

Starcie Lechii Gdańsk z Wartą Poznań możesz również obejrzeć za pośrednictwem Internetu. Zachęcamy do skorzystania z serwisu CANAL+ Online. Wykupując odpowiedni pakiet będziecie mogli obejrzeć wszystkie mecze PKO Ekstraklasy. Miesięczny abonament kosztuje 45 zł.

Jednak chcielibyśmy zaprosić Was do skorzystania z naszej oferty! Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na sześć miesięcy z góry możecie zaoszczędzić aż 90 zł. W takiej konfiguracji zapłacicie jednorazowo 180 zł zamiast 270 zł. Wybór należy do Was.

Lechia Gdańsk – Warta Poznań, typy bukmacherskie

Mimo fatalnej formy na początku sezonu, faworytem sobotniego spotkania według bukmacherów jest Lechia Gdańsk. Patrząc jednak na wyczyny gdańszczan w trwającej kampanii zespół z Poznania ma spore szanse na zgarnięcie kompletu punktów, a kursy na taki scenariusz są bardzo atrakcyjne.

Lechia Gdańsk Warta Poznań 2.46 3.30 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 09:33 .