Z meczu Lech – Śląsk: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (21 lutego) o godzinie 17:30. Spotkanie na stadionie przy Bułgarskiej odbędzie się w ramach PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Lech – Śląsk. Kolejorz zacznie w końcu marsz w górę tabeli?

Podopieczni Dariusza Żurawia przystąpią do potyczki z Wojskowymi w roli faworyta. Mimo że Kolejorz po rozegraniu 17 meczów ligowych legitymuje się bilansem 19 punktów na koncie. Siedem oczek więcej mają wrocławianie.

Gospodarze do potyczki ze Śląskiem podejdą, chcąc przerwać passę sześciu ligowych spotkań bez wygranej. Drużyna z Poznania w tym roku zanotowała dwa remisy i porażkę przed tygodniem z Wisłą Płock (0:1). Identyczny bilans mają wrocławianie, którzy jednak przed tygodniem podzielili się punktami z Wisłą Kraków (1:1).

W pierwszym starciu w tym sezonie między obiema drużynami emocji nie brakowało. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3. Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie górą był Lech, tyle samo razy miał miejsce remis i raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił team z Wrocławia.

Lech – Śląsk: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie przy Bułgarskiej będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Lech – Śląsk transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Skomentują je Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

Lech – Śląsk, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Lech – Śląsk: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.