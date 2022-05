PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Zagłębie Lubin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę Kolejorz będzie mógł oficjalnie świętować tytuł mistrza Polski. Ich ostatnim rywalem w tym sezonie będą Miedziowi. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Zagłębie Lubin 1.33 6.40 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 12:25 .

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, gdzie oglądać

Lech Poznań osiągnął już swój wielki cel i został mistrzem Polski po siedmiu latach przerwy. Kolejorzowi pozostało już tylko jedno ligowe spotkanie, zanim piłkarze wybiorą się na krótkie wakacje i będą napawać się swym sukcesem.

Ich przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin. Miedziowi również mogą czuć satysfakcję po kończącym się sezonie. Bez większych problemów się utrzymali, a w ostatniej kolejce sprawili niespodziankę – i przysługę Lechowi – pokonując Raków Częstochowa.

Sprawdź nasze typy na mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ostatniej kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Premium oraz na Canal+ Sport 3.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego starcia w Poznaniu. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, transmisja online

Mecz w Poznaniu obejrzysz też za pośrednictwem internetu. By uzyskać dostęp do transmisji, załóż konto na stronie canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Świeżo koronowany mistrz Polski jest dla bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Lech Poznań Zagłębie Lubin 1.33 6.40 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 12:25 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin