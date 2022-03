PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kolejorz musi szybko się otrząsnąć, jeżeli chce powrócić do walki o mistrzostwo Polski. Na drodze poznaniaków stanie białostocka Jagiellonia. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Lech Poznań – Jagiellonia, gdzie oglądać

Wygląda na to, że w ostatnim czasie Lech Poznań odczuł presję, jaką nałożyli na niego fani oczekujący na tytuł mistrzowski. Porażka z Rakowem, a zwłaszcza remis z Wisłą Kraków to wyniki dalekie od satysfakcjonujących. Sprawiły one, że Kolejorz nie tylko stracił fotel lidera, ale spadł na trzecie miejsce w tabeli.

Teraz na drodze podopiecznych trenera Skorży stanie Jagiellonia Białystok. Jej piłkarze ostatni mecz w Ekstraklasie wygrali na Walentynki, a w czterech ostatnich kolejkach sięgnęli po zaledwie trzy punkty. Jeżeli Lech poszukuje szansy na odbicie się, wydaje się, iż najbliższe starcie będzie ku temu idealną okazją.

Lech Poznań – Jagiellonia, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 26. kolejki Ekstraklasy zobaczysz na aż trzech kanałach: Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Lech Poznań – Jagiellonia, transmisja na żywo za darmo

Lech Poznań – Jagiellonia, transmisja online

Mecz w Poznaniu obejrzysz również online. Wystarczy, że wykupisz odpowiedni, sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Lech Poznań – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy widzą w Lechu wyraźnego faworyta sobotniego starcia, co znajduje odzwierciedlenie w proponowanych przez nich kursach.

