MAXPPP/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Le Havre – PSG: gdzie oglądać?

W piątek zainaugurowany zostanie nowy sezon francuskiej Ligue 1. W pierwszym spotkaniu Le Havre zmierzy się przed własną publicznością ze zdecydowanym faworytem do zdobycia kolejnego mistrzowskiego tytułu – Paris Saint-Germain. Paryżanie będą musieli sobie już radzić bez Kyliana Mbappe, który zdecydował się na przenosiny do Realu Madryt. Do tej pory paryżanie nie byli zbyt mocno aktywny na transferowym rynku. Na uwagę zasługuje jednak sprowadzenie dwóch młodych zawodników – Joao Nevesa z Benfiki Lizbona i Williana Pacho z Eintrachtu Frankfurt. Sprawdź typy na mecz Le Havre – PSG.

Le Havre – PSG: transmisja w TV

Niestety nie mamy dobrych wieści dla fanów francuskiej Ligue 1. Żadna polska stacja telewizyjna nie zdecydowała się na wykupienie praw do transmisji rozgrywek francuskiej ekstraklasy. Tym samym telewizyjna transmisja z meczu Le Havre – PSG nie będzie dostępna w Polsce. Meczu nie będzie można również obejrzeć za pośrednictwem internetu.

Le Havre – PSG: kto wygra?

Ligue 1 – 1. kolejka Jak zakończy się mecz? wygraną Le Havre 0% remisem 0% wygraną PSG 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Le Havre

remisem

wygraną PSG

Le Havre – PSG: kursy bukmacherskie

PSG jest zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania, co potwierdzają również kursy oferowane na ten pojedynek przez bukmacherów.

Le Havre Paris Saint-Germain 7.40 5.30 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2024 09:36 .

Gdzie oglądać mecz Le Havre – PSG? Transmisja z meczu Le Havre – PSG nie będzie dostępna w Polsce. Kiedy odbędzie się spotkanie Le Havre – PSG? Mecz zostanie rozegrany w piątek (16 sierpnia) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.