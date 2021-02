Z meczu Lazio – Bayern: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (23 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na Stadio Olimpico w Rzymie odbędzie się w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Lazio – Bayern: obrońcy trofeum zagrają w Rzymie

We wtorkowy wieczór rywalizację o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów rozpocznie ubiegłoroczny triumfator – Bayern Monachium. Rywalem Bawarczyków będzie włoskie Lazio Rzym, ale za niemal murowanego faworyta do awansu do kolejnej rundy uznawani są Bawarczycy. Pierwszy pojedynek odbędzie się na Stadio Olimpico w stolicy Włoch.

Bayern, który niedawno triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata, ostatniego tygodnia zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Podopieczni Hansiego Flicka w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach zdobył tylko jeden punkt. Najpierw niespodziewanie zremisował u siebie 3:3 z Arminią Bielefeld, by w ostatni weekend przegrać 1:2 w wyjazdowym meczu z Eintrachtem Frankfurt.

Lazio w ostatni weekend świętowało zdobycie trzech punktów, po tym jak skromnie 1:0 pokonało u siebie Sampdorię Genua. Dla drużyny prowadzonej przez Simone Inzaghiego była to siódma z rzędu wygrana u siebie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. We wtorek piłkarze Lazio będą chcieli potwierdzić świetną dyspozycję u siebie i sprawić niespodziankę w konfrontacji z Lazio.



Gospodarze wystąpią w tym meczu bez Thomasa Strakoshy, Luiza Felipe i Stefana Radu. W zespole Bayernu nie zobaczymy Douglasa Costy, Corentina Tolisso, Serge’a Gnabry’ego, Alexandra Nuebela, Benjamina Pavarda i Thomasa Muellera. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Lazio – Bayern, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Lazio – Bayern: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Stadio Olimpico w Rzymie będzie dostępny w polskiej telewizji, ale niestety nie w tej ogólnodostępnej. Z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów: Lazio – Bayern transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00.

Lazio – Bayern: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w stolicy Włoch, będzie również dostępna w internecie. Mecz Lazio – Bayern online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.