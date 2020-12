W niedzielę (20 grudnia) o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Serie A: Lazio – Napoli. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Lazio – Napoli: Zieliński rusza na podbój Rzymu

W najciekawiej zapowiadającym się niedzielnym meczu 13. kolejki Serie A Lazio Rzym podejmować będzie u siebie Napoli. Obie drużyny w tym sezonie spisują się ze zmiennym skutkiem i z pewnością liczyły na lepszy dorobek punktowy na tym etapie rywalizacji.

Lazio zawodzi przede wszystkim w meczach u siebie. Na Stadio Olimpico drużynie prowadzonej przez Simone Inzaghiego udało się odnieść tylko jedno zwycięstwo w sześciu rozegranych spotkaniach. W niedzielny wieczór o poprawienie tego wyniku będzie bardzo trudno.

Do stolicy Włoch przyjedzie wyżej notowane Napoli, które będzie chciało zrehabilitować się swoim kibicom za ostatnią porażkę 0:1 z Interem Mediolan. Dla drużyny, której ważnym elementem jest Piotr Zieliński, była to czwarta porażka w tym sezonie. Kolejna może sprawić, że strata Napoli do ścisłej czołówki zwiększy się do niepokojących rozmiarów.

Lazio – Napoli: transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie na Stadionie Olimpijskim w Rzymie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Lazio – Napolitransmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:45.

Lazio – Napoli: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu w Rzymie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Lazio – Napoli: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.