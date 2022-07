PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

La Liga 2022/23: gdzie oglądać? Najbliższy sezon hiszpańskiej ekstraklasy zapowiada się niezwykle ciekawie. Stoi za tym oczywiście transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Sprawdź gdzie obejrzysz transmisje spotkań La Liga 2022/23 w telewizji i internecie.

La Liga gdzie oglądać – prawa telewizyjne

Mecze hiszpańskiej La Ligi w Polsce cieszą się dużą popularnością. Jest to oczywiście związane z bardzo dużą liczbą kibiców, jakich w naszym kraju mają dwa czołowe hiszpańskie kluby – FC Barcelona i Real Madryt. Rywalizacja tych drużyn elektryzuje cały piłkarski świat, a Polska nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Teraz zainteresowanie ligą jeszcze mocniej wzrośnie, co jest efektem transferu Roberta Lewandowskiego do katalońskiego giganta.

W Polsce można oglądać wszystkie spotkania hiszpańskiej ekstraklasy. Prawami do transmisji dysponują stacje CANAL+ oraz Eleven Sports, które pokazują na swoich antenach po pięć meczów w każdej ligowej kolejce. Obie stacje naprzemiennie mogą korzystać z prawa pierwszego wyboru, a w nadchodzącym sezonie 2022/23 prawdopodobnie najbardziej pożądanymi meczami będą te z udziałem FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego.

La Liga – transmisje w TV

Mecze hiszpańskiej La Liga w sezonie 2022/23, podobnie jak w poprzednich rozgrywkach, w telewizji będziemy mogli obejrzeć na kanałach CANAL+ i Eleven Sports. Każda ze stacji pokaże w każdej kolejce pięć różnych meczów. Wyjątkiem jest El Clasico pomiędzy Barceloną i Realem Madryt, które będzie transmitowane “na żywo” w obu stacjach. Pierwsze z nich czeka nas już w połowie października.

La Liga, transmisje online

Transmisje ze spotkań hiszpańskiej La Ligi obejrzymy także za pośrednictwem internetu. CANAL+ mecze do których będzie miał prawa będzie pokazywał w sieci poprzez usługę CANAL+ online. Teraz dostęp do niej na pół roku można uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Rejestrując konto w CANAL+ za pośrednictwem naszej strony możemy zaoszczędzić aż 72 zł, płacąc tylko 198 zł (zamiast 270 zł) za 6-miesięczny dostęp. Z usługi możemy korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerze oraz telewizorach z odpowiednią aplikacją.

Mecze pokazywane przez Eleven Sports także będą dostępne online. Stacja mecze pokazuje na swojej internetowej stronie, ale dostęp do transmisji również wymaga wykupienia subskrypcji.

La Liga, transmisje za darmo

Korzystanie z transmisji CANAL+ i Eleven Sports to tylko jeden ze sposobów na oglądanie meczów La Liga w sieci. Jest również inna i to zupełnie darmowa opcja. Transmisje z meczów hiszpańskiej ekstraklasy dla swoich klientów udostępnia również bukmacher STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki:

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Gdzie oglądać Lewandowskiego?

Transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony to transferowy hit tego lata oraz jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej piłki. Kapitan reprezentacji Polski zdecydował się na podjęcie ogromnego wyzwania i w nadchodzącym sezonie zobaczymy go na boiskach La Liga. Ligowy debiut w Barcelonie prawdopodobnie zaliczy 13 sierpnia, kiedy Duma Katalonii w meczu 1. kolejki zmierzy się na Camp Nou z Rayo Vallecano.

Fani talentu polskiego napastnika będą wszystkie mecze z jego udziałem będą mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Rywalizacja w La Liga będzie transmitowana na kanałach CANAL+ i Eleven Sports, które dysponują telewizyjnymi prawami w naszym kraju.

Na jakich kanałach jest La Liga?

Prawami telewizyjnymi do transmisji La Liga w Polsce dysponują stacje CANAL+ oraz Eleven Sports, które mecze hiszpańskiej pokazują na następujących kanałach: