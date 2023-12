PressFocus Na zdjęciu: Michał Materla

Gdzie oglądać KSW 89?

W sobotę odbędzie się ostatnia gala organizowana przez federację Konfrontacji Sztuk Walki. 89. edycja KSW gościć będzie w PreZero Arenie w Gliwicach. W jej ramach odbędą się dwie walki o pas. Paweł Pawlak zmierzy się z Michałem Materlą, a Adrian Bartosiński i z Salahdine Parnasse. Transmisja z gali będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay.

KSW 89 – PPV cena

Jedynym sposobem na obejrzenie transmisji z gali KSW 89 jest skorzystanie z Viaplay. Platforma streamingowa dysponuje wyłączonymi prawami do transmisji. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy wykupić dostęp do pakietu Total. Jego koszt to 55 zł miesięcznie. Platforma oferuje zniżkę przy wykupieniu rocznego dostępu. Wówczas cena wynosi 44 zł miesięcznie.

KSW 89: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 89 odbędzie się w sobotę (16 grudnia) w PreZero Arena w Gliwicach. Początek gali zaplanowany jest na godzinę 19:00.

