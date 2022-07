PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Romanowski i Andrzej Grzebyk

KSW 72: gdzie oglądać galę i ile kosztuje PPV? W sobotni wieczór w Kielcach czekają nas kolejne wielkie emocje związane z organizowaną przez federację galą. W walce wieczoru zmierzą się Tomasz Romanowski i Andrzej Grzebyk. Sprawdź kiedy i o której rozpocznie się gala. Sprawdź gdzie dostępna będzie transmisja.

Gdzie oglądać KSW 72?

KSW kilka miesięcy temu nawiązało współpracę z działającą od roku na polskim rynku platformą streamingową Viaplay, która jest obecnie wyłącznym partnerem federacji w temacie transmisji. Tylko za jej pośrednictwem można obejrzeć wszystkie walki podczas sobotniej gali KSW 72. Co trzeba zrobić? W celu uzyskania dostępu do transmisji konieczne jest zarejestrowanie konta w Viaplay oraz wykupienie subskrypcji. Miesięczny dostęp kosztuje 34 zł, ale dzięki niemu obejrzymy w tym czasie nie tylko galę KSW, ale także wiele innych wydarzeń sportowych.

KSW 72: PPV cena

Prawami do transmisji gali KSW 72 w Polsce dysponuje platforma streamingowa Viaplay. Miesięczny koszt dostępu do niej wynosi 34 zł. W tym czasie można oglądać wszystkie wydarzenia sportowe i nie tylko, które platforma ma w swojej ofercie. Oferta jest skierowana do użytkowników mieszkających w Polsce. Dla kibiców zza granicy KSW przygotowało transmisję gali w systemie PPV, która będzie dostępna na oficjalnej stronie. Dostęp do niej kosztuje 40 zł.

KSW 72: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 72 odbędzie się w sobotę (23 lipca) w Amfitearze w Kielcach. Jej początek zaplanowany jest na godzinę 19:00, a w ramach gali obejrzymy dziewięć emocjonujących pojedynków.

KSW 72: gdzie typować?

Jednym z oficjalnych partnerów gali KSW 72 jest bukmacher Fortuna, który ma swojej ofercie bardzo obszerną ofertę zakładów na wszystkie dziewięć walk, które odbędą się w sobotę w Kielcach. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł oraz odebrać darmowe zakłady o łącznej wartości 30 zł.

