PressFocus Na zdjęciu: Pas KSW

KSW 69: gdzie oglądać wydarzenie i ile kosztuje PPV? Już w najbliższą sobotę będziemy świadkami czwartej w tym roku gali KSW. W walce wieczoru Sebastian Przybysz zmierzy się z Werlessonem Martinsem. O której godzinie rozpoczyna się gala i gdzie będzie można ją obejrzeć?

KSW 69 – gdzie i kiedy się odbywa gala?

KSW 69 to już czwarta w tym roku gala organizowana przez największą polską organizację MMA. Odbędzie się 23 kwietnia (sobota) w ATM Studio w Warszawie, a jej początek zaplanowany jest na godzinę 19:00. W trakcie gali odbędzie się osiem walk. W walce wieczoru Sebastian Przybysz powalczy o mistrzowski pas wagi koguciej KSW z Werllesonem Martinsem.

KSW 69 – gdzie oglądać?

Prawami do transmisji wszystkich gal KSW od niedawna dysponuje platforma streamingowa Viaplay. W Polsce legalnie galę obejrzysz tylko za jej pośrednictwem. Co trzeba zrobić, aby odblokować sobie transmisję. Przede wszystkim zarejestrować konto w Viaplay i wykupić miesięczną subskrypcję. Jej miesięczny koszt wynosi 34 zł. Poza dostępem do transmisji gali KSW 69 otrzymasz również możliwość oglądania wielu innych sportowych transmisji, w tym meczów niemieckiej Bundesligi.

KSW 69 – ile kosztuje PPV?

W Polsce galę KSW 69 można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay, do której dostęp kosztuje 34 zł miesięcznie. Jeżeli przebywasz poza Polską i nie masz możliwości korzystania z tej usług, organizatorzy przygotowali również możliwość uzyskania dostępu na ich oficjalnej stronie w systemie PPV. Koszt wynosi 40 zł.

KSW 69 – gdzie typować?

Jednym z legalnych bukmacherów, w ofercie którego znajdziesz zakłady na wszystkie walkie podczas KSW 69 jest Fortuna. Bukmacher przygotował nie tylko obszerną ofertę zakładów na każdą walkę, ale także bardzo atrakcyjną ofertę na walkę wieczoru. W Fortunie możesz postawić na wygraną Sebastiana Przybysza po bardzo wysokim kursie 50.00. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Dokonaj rejestracji w Fortunie podają kod promocyjny GOAL (do 23 kwietnia, godz. 19:00) Wpłać pierwszy depozyt o minimalnej wartości 30 zł Swój pierwszy pojedynczy kupon postaw na wygraną Sebastiana Przybysza z oferty przedmeczowej Minimalna stawka kuponu 4 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany, otrzymasz nie tylko swoją wygraną, ale dodatkowo bonus o wartości 200 zł.

Przed ewentualną bonusu należy dokonać jednokrotnego obrotu jego wartością.

KSW 69 – karta walk

Podczas sobotniej hali odbędzie się osiem walk, w tym jednak której stawką będzie pas mistrzowski kategorii koguciej.

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz – Werlleson Martins

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik – Paweł Pawlak

68 kg/150 lb: Robert Ruchała – Michele Baiano

56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić – Natalia Baczyńska

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak – Jivko Stoimenov

70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko – Wilson Varela

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło – Patryk Chrobak

65,8 kg/145 lb: Wojciech Kazieczko – Lubos Lesak

