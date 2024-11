W sobotę odbędzie się jubileuszowa gala KSW 100. Organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjną kartę walk. Sprawdzamy ile kosztuje PPV i dostęp do transmisji z KSW 100.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mamed Chalidow

KSW 100: gdzie obejrzeć?

Niezwykle ciekawie zapowiada się setna edycja gali organizowanej przez federację KSW. W hali w Gliwicach w ramach KSW 100 odbędzie się 10 pojedynków. W walce wieczoru Mamed Chalidow zmierzy się z Adrianem Bartosińskim. Zanim oni pojawią się w oktagonie, zobaczymy w nim kilku czołowych zawodników federacji. Okazję do zaprezentowania swoich umiejętności będą mieli między innymi Phil de Fries, Arkadiusz Wrzosek, Rafał Haratyk czy Robert Ruchała.

W kwestii transmisji z gali KSW w ostatnim czasie wiele się zmieniło. Gali nie obejrzymy już na platformie Viaplay. Teraz prawami do pokazywania KSW dysponuje stacja CANAL+. Transmisja dostępna będzie również w systemie PPV na oficjalnej stronie federacji kswmma.com. Teraz kod PPV możesz odebrać w Fortunie. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

KSW 100: ile kosztuje PPV?

Galę KSW 100 możesz obejrzeć na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z transmisji w systemie PPV na stronie kswmma.com. W standardowej ofercie dostęp do transmisji można wykupić w cenie 49,99 zł. W tym miejscu zwracamy jednak uwagę na ofertę Fortuny. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony będziesz mógł odebrać kod do PPV. Co trzeba zrobić, aby spełnić warunki tej oferty?

Zarejestruj konto w Fortunie za pośrednictwem naszej strony (z tego linku). Zaakceptuj przynajmniej jedną zgodę marketingową (email lub sms) Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł Postaw pierwszy kupon za min. 25 zł zawierający co najmniej 2 zdarzenia z oferty na KSW 100 (min. kurs całkowity 2.0). Kupon postaw w ciągu 24h od rejestacji Jeżeli spełnisz warunki, otrzymasz emailem lub sms (w zależności od wyrażonej zgody) kod PPV do wykorzystania na stronie kswtv.com

Galę KSW 100 możesz również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. W tym wypadku dostęp do pakietu Super Sport z możliwością obejrzenia gali kosztuje 69,99 zł za miesiąc.

