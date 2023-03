PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Kryterium Asów: gdzie oglądać?

W niedzielę na stadionie w Bydgoszczy odbędzie się 34. Kryteriów Asów Polski Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Do rywalizacji przystąpi 16 żużlowców. Na starcie zobaczymy takich zawodników jak Bartosz Zmarzlik, Jarosław Hampel, Nicki Pedersen, Patryk Dudek i Artem Laguta. Kryterium Asów to swego rodzaju wstęp do startującego już w kwietniu sezonu żużlowego.

Rywalizację w Kryterium Asów będzie można śledzić zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Kryterium Asów: transmisja na żywo w TV

34. edycja Kryterium Asów odbędzie się w niedzielę (26 marca) o godzinie 17:00. Bezpośrednią transmisję będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 5. Rywalizację skomentują Mateusz Dziopa i Mirosław Jabłoński.

Kryterium Asów: stream online

Transmisja z zawodów Bydgoszczy będzie dostępna także online. Aby oglądać Kryterium Asów za pośrednictwem internetu należy skorzystać z usługi CANAL+ online.

Kiedy i o której turniej Kryterium Asów?

Rywalizacja w ramach Kryterium Asów 2023 odbędzie się w Bydgoszczy w niedzielę (26 marca) o godzinie 17:00.

