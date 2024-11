Kotwica Kołobrzeg - Odra Opole to jedno z kilku sobotnich spotkań 15. kolejki Betclic 2. Ligi. Sprawdź, czy starcie będzie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarz Kotwicy Kołobrzeg

Kotwica – Odra, gdzie oglądać?

Kotwica Kołobrzeg i Odra Opole to dwie drużyny, które w tej kampanii zaangażowane są jak na razie w walkę o ligowy byt. Zespoły dzieli różnica czterech punktów w tabeli Betclic 1. Ligi. Kotwica przystąpi do sobotniej potyczki, chcąc przerwać serię trzech z rzędu porażek. Ostatnio uległa Chrobremu Głogów (2:3). Odra to natomiast ekipa, która jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa pod wodzą trenera Jarosława Skrobacza. Ostatnio uległa w lidze Miedzi Legnica (0:2). Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 14:30.

Kotwica – Odra, transmisja w TV

Sobotnie starcie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Kotwica Kołobrzeg – Odra Opole będzie do obejrzenia tylko w internecie.

Kotwica – Odra, transmisja online

Jeden z kilku sobotnich meczów w Betclic 1. Lidze będzie transmitowany w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:30 i będzie dostępne na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizację w ramach 14. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Kotwica – Odra, kto wygra?

Kotwica – Odra, kursy bukmacherskie

Twardy orzech do zgryzienia mają eksperci z sobotnią potyczką. Typ na wygrana gospodarzy wynosi 2.55. Tymczasem wariant na ewentualne zwycięstwo Odry kształtuje się na poziomie 2.65. Remis wyceniono na 3.05.

Kotwica Kołobrzeg Odra Opole 2.60 3.05 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 08:13 .

Gdzie obejrzeć mecz Kotwica – Odra? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Kotwica – Odra? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (1 listopada) o godzinie 14:30.

