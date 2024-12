fot. Pressfocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Korona – Pogoń, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin nie radzi sobie w tym sezonie na miarę oczekiwań. Na pożegnanie z rundą jesienną Portowcy spróbują w poniedziałek ograć na wyjeździe Koronę Kielce. Gospodarze tego starcia przystąpią do niego z większym nakładem presji, gdyż toczą trudną walkę o utrzymanie w Ekstraklasie.

Korona – Pogoń, transmisja TV

Poniedziałkowy mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin rozpocznie się o godzinie 19:00. Można go śledzić w tradycyjnej telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5.

Korona – Pogoń, transmisja online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w usłudze CANAL+ Online.

Korona – Pogoń, kto wygra?

Korona – Pogoń, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin jest faworytem poniedziałkowego meczu. Kurs na wygraną gości wynosi 2.30. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Korony Kielce jest to 3.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.40.

Korona Kielce Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2024 10:59 .