PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Gawlik

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała, gdzie oglądać?

KKS Kalisz podejmie u siebie Rekord Bielsko-Biała w meczu 8. kolejki Betclic 2. Ligi. Wymienione drużyny są na dwóch biegunach – gospodarze znajdują się w ligowej czołówce, natomiast goście walczą o wyjście ze strefy spadkowej. Przed nami więc bardzo ciekawe starcie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (niedziela, 8 września) o godzinie 15:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała.

KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała, transmisja w TV

Spotkanie KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała w ramach 8. kolejki Betclic 2. Ligi niestety nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała, transmisja online

Ten mecz obejrzysz za to w internecie – na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Przed mikrofonem usiądzie Jakub Kazula. Co ciekawe, spotkania 2. Ligi możesz śledzić również za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo proste. Trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała, sonda

Kto wygra? KKS Kalisz 0% Padnie remis 0% Rekord 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: KKS Kalisz

Padnie remis

Rekord

KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała, kursy bukmacherskie

Faworytem drugoligowego pojedynku są gospodarze. Kurs na zwycięstwo KKS-u Kalisz wynosi około 1.80, a typ na wygraną Rekordu Bielsko-Biała to mniej więcej 3.75. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.70. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

KKS 1925 Kalisz Rekord Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2024 06:27 .

Gdzie obejrzeć mecz KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała? Spotkanie będzie dostępne na stronie tvpsport.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie KKS Kalisz – Rekord Bielsko-Biała? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w niedzielę (8 września) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.