Juventus FC – Sporting, gdzie oglądać

Juventus ma zamiar w tej kampanii wygrać Ligę Europy. Zrealizowanie tego celu pozwoliłoby Bianconerim znaleźć się w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co przez rozgrywki Serie A nie będzie łatwe do zrealizowania. Stara Dama została ukarana odjęciem 15 punktów za nieprawidłowości finansowe. Do czwartkowej potyczki turyńczycy przystąpią po przegranym starciu z Lazio (1:2).

Sporting to natomiast drużyna, mogąca pochwalić się pasą spotkań bez porażki, trwającą od 16 lutego. Lizbończycy w europejskich pucharach uporali się tylko w tym roku z Arsenalem i Midtjylland. Kolejny krok zespół z Portugalii ma zamiar wykonać w czwartkowy wieczór.

Juventus FC – Sporting, transmisja na żywo w TV

Żadna stacja telewizyjna w Polsce nie posiada praw do transmisji ze spotkań Ligi Europy. Jednocześnie w tradycyjny sposób nie będzie można zobaczyć potyczki na Allianz Stadium.

Juventus FC – Sporting, transmisja online

Spotkanie Juventus – Sporting będzie można zobaczyć dzięki platformie streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu, który odbędzie się na arenie w Turynie.

Juventus FC – Sporting, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy w roli faworyta widzą w gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Juventusu oscyluje w granicach 1,86.

