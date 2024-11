Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus – Torino, gdzie oglądać?

Juventus wygrał tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W sobotę zmierzy się w derbach Turynu z Torino, które radzi sobie jeszcze gorzej. Pięć poprzednich meczów sobotnich gości to cztery porażki i jeden triumf nad Como. Dla obu ekip trzy punkty w tej rywalizacji będą bardzo istotne.

Mecz Juventus – Torino rozpocznie się o godzinie 20:45. Sprawdź nasze typy.

Juventus – Torino, transmisja TV

Mecz Juventus – Torino będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić na antenie Eleven Sports. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45.

Juventus – Torino, transmisja online

Oprócz tego, istnieje możliwość śledzenia transmisji w usłudze STS TV. Oto instrukcja:

Zarejestruj się w STS, używając kodu promocyjnego GOAL

Postaw zakład na dowolny mecz Serie A. Zakład może być postawiony 24 godziny przed meczem lub w trakcie jego trwania (na żywo)

Wartość zakładu musi wynosić minimum 2 zł, aby kwalifikować się do uzyskania dostępu do transmisji

Juventus – Torino, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają Juventus za wyraźnego faworyta sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną Starej Damy wynosi między 1.55 a 1.61. Kurs na Torino to z kolei nawet 6.75. W przypadku remisu kurs waha się między 3.60 a 3.90.