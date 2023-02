fot. PressFocus Na zdjęciu: Moise Kean

Juventus – Lazio: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Ostatni mecz w ramach 1/4 finału Pucharu Włoch odbędzie się na Allianz Stadium. Gospodarze przystąpią do potyczki, chcąc zrehabilitować się za porażkę z Monzą (0:2). Rzymianie chcą natomiast kontynuować passę bez porażki. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w internecie i w telewizji.

Juventus FC – Lazio, gdzie oglądać

Podopieczni Massimiliano Allegriego w czwartek wieczorem zmierzą się w Turynie z rzymianami o awans do półfinału Coppa Italia. Juventus chce wrócić na zwycięskie tory po dwóch meczach bez wygranej. Ekipa Maurizio Sarriego liczy natomiast na kontynuowanie passy spotkań bez porażki.

Bianconeri przystąpią do spotkania po przegranej z Monzą (0:2). Drużyna Raffaele Palladino wygrała dzięki trafieniom Patricka Ciurrii i Dany’ego Moty. Lazio natomiast w trakcie minionego weekendu zremisowało z Fiorentiną (1:1).

Juventus FC – Lazio, transmisja na żywo w TV

Starcie w Turynie będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się w czwartek o godzinie 21:00.

Juventus FC – Lazio, transmisja online

Polsat Box Go to platforma, dzięki której online można śledzić spotkania Pucharu Włoch. Godne uwagi jest to, że po wykupieniu odpowiedniego pakietu można uzyskać dostęp nie tylko transmisji meczów z Coppa Italia, ale także z La Liga, Serie A, Ligi Mistrzów, czy Fortuna 1 Ligi.

Juventus FC – Lazio, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, Kurs na wygraną turyńczyków oscyluje w granicach 2,12.

