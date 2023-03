fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus FC – Freiburg, gdzie oglądać

Konfrontacja w Turynie zapowiada się bardzo ciekawie, chociaż przedstawiciel Serie A jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Juventus podejdzie do batalii, chcąc wrócić na zwycięski tory po porażce z Romą (0:1). Freiburg natomiast ma nadzieję na to, że sprawi niespodziankę na Allianz Stadium.

Turyńczycy na swoim stadionie są niepokonani od czterech meczów. Juventus jednocześnie zamierza wykonać kolejny krok w kierunku końcowego triumfu w Lidze Europy, dzięki czemu może wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Niemiecka ekipa jest natomiast bez porażki na wyjeździe od trzech spotkań.

Juventus FC – Freiburg, transmisja na żywo w TV

Nie mamy dobrych wieści dla fanów oglądania meczów piłkarskich w tradycyjnej telewizji. Żadna polska stacja telewizyjna nie posiada praw do emitowania spotkań Ligi Europy.

Juventus FC – Freiburg, transmisja online

Potyczka z udziałem Juventusu i Freiburga będzie można obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu, który odbędzie się w Turynie.

Juventus FC – Freiburg, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Kurs na zwycięstwo Juventusu oscyluje w granicach 1,68.

Juventus FC Freiburg 1.65 3.80 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2023 08:48 .

