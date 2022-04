fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus – Fiorentina to mecz, który rozstrzygnie, kto zagra w finale Pucharu Włoch z Interem Mediolan. Spotkanie oczywiście będzie transmitowane w polskiej telewizji, a także online. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Juventus FC – ACF Fiorentina, gdzie oglądać

Juventus ma na trwający sezon dwa cele. Najważniejszym jest wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drugim jest z kolei triumf w Pucharze Włoch. Fiorentina chce jednak pokrzyżować plany Bianconerich.

Juve przystąpi do potyczki z Toskańczykami po remisie z Bologna (1:1). Jednocześnie piłkarze Starej Damy zboczyli ze szlaku zwycięstw po wygranej Cagliari Calcio (2:1). Fiorentina może się natomiast pochwalić trzema zwycięstwami z rzędu. Ostatnio pokonała Venezię (1:0).

Juventus FC – ACF Fiorentina, transmisja na żywo w TV

Batalia na Allianz Stadium będzie dostępna w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1.

Juventus FC – ACF Fiorentina, transmisja za darmo

Hitowe starcie półfinałowe Coppa Italia będzie można zobaczyć online i to bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Z rozwiązaniem wychodzi STS, który daje szanse śledzenia spotkania Juventusu z Fiorentiną “na żywo”. Aby to było możliwe, to trzeba jednak spełnić określone warunki. Po pierwsze należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki PSG – Marsylia zostanie odblokowana.

Juventus FC – ACF Fiorentina, transmisja online

Potyczka na Allianz Stadium będzie oczywiście dostępna w internecie. Spotkanie Juve z Fiorentiną można śledzić na platformach streamingowych takich jak Canal+ online, czy Polsat Box Go. Mecz będzie także dostępny na stronie internetowej ElevenSports.pl. W przypadku każdej z opcji trzeba liczyć się z wykupieniem odpowiedniego abonamentu.

Juventus FC – ACF Fiorentina, kursy bukmacherskie

Podopieczni Massimiliano Allegriego podejdą do potyczki z jednobramkową zaliczką wypracowana w pierwszym boju. Tym razem Juventus też jest faworytem. STS zakłady bukmacherskie kurs na wiktorię Starej Damy ustalił na 1,95.

