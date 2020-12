Juventus – Atalanta: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 18:30 rozegrany zostanie mecz Serie A: Juventus – Atalanta. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Juventus – Atalanta. Pirlo vs Gasperini

Juventus FC ma za sobą bardzo udany tydzień. Bianconeri najpierw pokonali w Lidze Mistrzów FC Barcelonę (3:0), a kilka dni później w ramach włoskiej ekstraklasy pewnie rozprawili się z Genoą CFC (3:1). Bez wątpienia drużyna z Piemontu jest ostatnio w dobrej formie, a potwierdza to passa czterech zwycięstw z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki.

Atalanta BC to natomiast zespół, który w niedzielę wygrał z ACF Fiorentiną. Niemniej we wcześniejszych trzech spotkaniach Serie A ekipa z Lombardi zanotowała dwa remisy i porażkę. Z placu gry na tarczy Atalanta schodziła po meczu z Hellas Weroną.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w bezpośrednim spotkaniu niedawno, bo miało to miejsce w lipcu tego roku. Godne uwagi jest to, że w spotkaniu padły cztery gole. Żadna z ekip nie mogła być jednak do końca szczęśliwa, ponieważ mecz zakończył się remisem 2:2.

Ogólnie w ośmiu ostatnich starciach między oboma zespołami cztery razy wygrywali Bianconeri, trzy spotkania zakończyły się remis. Tymczasem jedno starcie zakończyło się wygraną La Dei

Juventus – Atalanta: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Turynie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Juventus – Atalanta transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30.

Juventus – Atalanta, transmisja online

Transmisja z wtorkowego meczu Serie A w Turynie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Juventus FC – Atalanta BC: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ponadto trzeba też dodać, że mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.