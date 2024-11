PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Fornal

Jastrzębski Węgiel – Levski, transmisja na żywo

We wtorek pierwsze zwycięstwo w nowej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów odniósł Projekt Warszawa. W środę o pierwszą wygraną zagra Jasrzębski Węgiel, który we własnej hali zmierzy się z Levskim Sofia. I przystąpi do tego spotkania w roli murowanego faworyta. W grupie E rywalami Jastrzębskiego Węgla będą również Luneburg i Chaumont. Transmisja ze środowego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Jastrzębski Węgiel – Levski, transmisja w TV

Mecz Jastrzębski Węgiel – Levski odbędzie się w środę (13 listopada) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można oglądać w TV na kanale Polsat Sport 1.

Jastrzębski Węgiel – Levski, transmisja za darmo

Środowe spotkanie Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów możesz obejrzeć także za darmo. Transmisja dostępna będzie w usłudze STS TV. W celu uzyskania dostępu wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS za pośrednictwem naszej strony (z tego linku) Postaw dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu 24h przed meczem (lub live) Transmisja z meczu Jastrzębski Węgiel – Levski zostanie odblokowana. Przejdź do sekcji “zakłady live”, wybierz mecz i oglądaj

Jastrzębski Węgiel – Levski: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Jastrzębski Węgiel – Levski? Mecz Jastrzębski Węgiel – Levski można obejrzeć w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport 1. O której mecz Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów? Spotkanie Jastrzębski Węgiel – Levski rozgrane zostanie we środę (13 listopada) o godzinie 20:30.

