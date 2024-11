ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia – Raków, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok dzięki imponującej serii zwycięstw potwierdza, że stać ją na obronę mistrzowskiego tytułu. Przerwać jej passę spróbuje w niedzielę Raków Częstochowa, który pod wodzą Marka Papszuna także ma chrapkę na tytuł. Ostatnie tygodnie są bardziej udane dla białostoczan, którzy mają jednak za sobą dużo bardziej napięty terminarz, co z kolei jest szansą dla niedzielnych gości.

Starcie Jagiellonii z Rakowem rozpocznie się o godzinie 14:45.

Jagiellonia – Raków, transmisja TV

Mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa będzie oczywiście transmitowany w tradycyjnej telewizji na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Skomentują go Adam Marchliński oraz Wojciech Jagoda.

Jagiellonia – Raków, transmisja online

Hitowe niedzielne spotkanie można obejrzeć również za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Przy okazji otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Jagiellonia – Raków, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Jagiellonii

Wygraną Rakowa Wygraną Jagiellonii

Wygraną Rakowa 0 Votes

Jagiellonia – Raków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają Rakowowi Częstochowa nieco większe szanse na zdobycie kompletu punktów. Kurs na wygraną Medalików wynosi 2.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Jagiellonii Białystok jest to 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.40.

Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2024 07:02 .