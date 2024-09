Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.09.2024)

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Lechia: gdzie oglądać?

W sobotę na stadionie w Białymstoku odbędzie się interesujące spotkanie PKO Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią a Lechią Gdańsk. Zespół Szymona Grabowskiego notuję serię dwóch zwycięstw z rzędu. Goście liczą na kontynuację udanej passy, mimo że zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski.

Podopieczni Adriana Siemieńca zmagają się z brakiem stabilnej formy, co przekłada się na wyniki w lidze. W ostatnich pięciu meczach przegrali aż trzy spotkania, co oddala ich od czołówki tabeli. W miniony weekend Jagiellonia doznała dotkliwej porażki (0:5) z Lechem Poznań, co wywołało sporo emocji wśród kibiców. Zawodnicy mistrza Polski będą teraz zdeterminowani, aby zrehabilitować się przed własną publicznością.

Jagiellonia – Lechia: transmisja w TV

Mecz Jagiellonii Białystok z Lechią Gdańsk obejrzysz w telewizji. Transmisję ze spotkania mistrza Polski można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Krzysztof Marciniak – Tomasz Wieszczycki.

Jagiellonia – Lechia: stream online

Spotkanie Jagiellonii z Lechem będzie można oglądać także w internecie. Transmisja będzie dostępna w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu umożliwiającego oglądanie wszystkich meczów Ekstraklasy oraz Ligi Mistrzów możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Jagiellonia – Lechia: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują jak faworyta Jagiellonię Białystok jako faworyta nadchodzącego starcia z Lechią Gdańsk. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1.65. Z kolei szanse Lechii na triumf są wyceniane na poziomie 5.40. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 1.62 4.30 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2024 06:04 .

