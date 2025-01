Ipswich – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.01.2025)

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Ipswich – Manchester City, gdzie oglądać?

Manchester City wciąż stara się zażegnać kryzys i wrócić do seryjnego wygrywania. Wydaje się, że rywalizacja o mistrzostwo Anglii w tym sezonie odbędzie się bez udziału Obywateli, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy stracili zbyt wiele punktów. W niedzielę zagrają na wyjeździe z Ipswich, czyli jedną z najsłabszych ekip w stawce Premier League. To dobry rywal, aby się przełamać i dopisać do swojego dorobku komplet “oczek”.

Ipswich – Manchester City, transmisja TV

Niedzielny mecz Premier League rozpocznie się o godzinie 17:30. Nie będzie można go śledzić w tradycyjnej telewizji, a jedyna transmisja będzie poprowadzona w internecie.

Ipswich – Manchester City, transmisja online

Za transmisję meczów Premier League w tym sezonie odpowiada platforma Viaplay. Tam będzie można obejrzeć także rywalizację między Ipswich a Manchesterem City. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Ipswich – Manchester City, kto wygra?

Ipswich – Manchester City, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tej rywalizacji jest Manchester City. Kurs na wygraną gości wynosi 1.42. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Ipswich jest to aż 7.60. Kurs na remis wynosi z kolei 5.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Ipswich Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 stycznia 2025 11:56 .

Gdzie oglądać mecz Ipswich – Manchester City? Mecz Ipswich – Manchester City można śledzić w platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Ipswich – Manchester City? Spotkanie Ipswich – Manchester City rozpocznie się w niedzielę (19 stycznia) o godzinie 17:30.

