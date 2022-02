PressFocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Inter – Roma: transmisja za darmo oraz stream online. We wtorek rozegrane zostanie pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Włoch i zapowiada się niezwykle ciekawie. Mecz będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób dzięki któremu obejrzymy spotkanie zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.



Inter Mediolan Puchar Włoch

08.02.2022

21:00

Stadio Giuseppe Meazza



AS Roma

Inter – Roma, gdzie oglądać

We wtorkowy wieczór poznamy pierwszego półfinalistę rozgrywek o Puchar Włoch. O awans do najlepszej czwórki powalczą drużyny Interu Mediolan i Romy. W tym pojedynku trudno wskazać zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy większe szanse na sukces dają podopiecznym Simone Inzaghiego.

Inter we wtorek będzie chciał zrehabilitować się swoim kibicom za porażkę w derbowym pojedynku z Milanem. Po swojej stronie będzie miał również atut własnego boiska. Nie oznacza to jednak, że goście ze stolicy Włoch pozostają bez szans. Oni również mają wiele do udowodnienia i na murawę wybiegną z jednym celem, jakim jest wywalczenie awansu.

Można się spodziewać, że obie drużyny zagrają w mocnych zestawieniach. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Inter – Roma.

Inter – Roma, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie 1/4 finału Pucharu Włoch będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji, ale tylko posiadając odpowiedni pakiet. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie bowiem transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 1. Poniżej przedstawiamy jednak sposób dzięki któremu obejrzymy spotkanie zupełnie za darmo.

Inter – Roma: transmisja na żywo za darmo

Mecz Interu z Romą zupełnie za darmo obejrzymy na internetowej stronie STS zakłady bukmacherskie. Największy polski bukmacher transmisje z meczów Pucharu Włoch udostępnia zupełnie za darmo dla swoich klientów. Jeżeli masz już konto wystarczy spełnić jeden warunek, aby mieć dostęp do transmisji. Wystarczy w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny kupon, przy czym nie ma tutaj żadnych wymagań dotyczących minimalnego kursu czy minimalnej stawki.

Jeżeli nie masz jeszcze konta możesz ja zarejestrować klikając w poniższy baner. Pamiętaj o podaniu kodu promocyjnego GOAL, który pozwala na odebranie atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Inter – Roma, transmisja online

Mecz będzie dostępny także za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go, ale niezbędne także będzie wykupienie odpowiedniego dostępu. Powyżej przedstawiliśmy jednak sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo.

Inter – Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa we wtorkowy wieczór jest drużyna Interu Mediolan. Kursy na wygraną Nerazzurrich oscylują obecnie w okolicy 1.60.