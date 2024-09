News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Milan, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór czeka nas włoski klasyk, czyli Derby Mediolanu pomiędzy Interem Mediolan i AC Milan. Dla obu zespołów jest to niezwykle ważne spotkanie, biorąc pod uwagę to jak wystartowały do tego sezonu. Oczekiwania kibiców były zdecydowanie większe i teraz nie mogą sobie pozwolić na porażkę.

Inter jest niepokonany w tym sezonie, ale z czterech ligowych spotkaniach wygrał tylko dwa. Z kolei Milan po czterech kolejkach ma na swoim koncie tylko jedną wygraną, dwa remisy oraz porażkę. W niedzielny wieczór faworytem do wygranej będzie Inter. Czy Nerazzurri nie zawiodą swoich kibiców? Sprawdź typy na mecz Inter – Milan.

Inter – Milan, transmisja w TV

Derbowe spotkanie pomiędzy Interem i Milanem rozegrane zostanie w niedzielę (22 września) o godzinie 20:45. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek prosto ze stadionu skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Derby Mediolanu, transmisja na żywo

Transmisja z meczu Inter – Milan dostępna będzie także w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Inter – Milan zostanie odblokowany

Inter – Milan, transmisja online

Rywalizację w Serie A można śledzić także korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dobierając do pakietu Super Sport paczkę z kanałami Eleven Sports można uzyskać dostęp nie tylko do wszystkich meczów Serie A, ale również Ligi Mistrzów. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Kurs 150 na bramkę Interu lub Milanu

W Superbet przy okazji derbów Mediolanu możesz skorzystać z promocji i postawić zakład na gola Interu lub Milanu po bardzo wysokim kursie 150. Dzięki tej ofercie można zgarnąć aż 300 zł bonusu. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie gola dla Interu lub Milanu Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany, otrzymasz extra bonus o wartości 300 zł

Inter – Milan, kto wygra?

Kto zwycięży w derbach Mediolanu? Inter 100% będzie remis 0% Milan 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Inter

będzie remis

Milan

Inter – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem niedzielnego spotkania jest drużyna Piotra Zielińskiego. Kursy na wygraną Interu nie przekraczają bowiem 1.80.

Inter Mediolan AC Milan 1.75 4.20 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Milan? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter – Milan? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (22 września) o godzinie 20:45.

