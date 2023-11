IMAGO / Daniela Porcelli Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – Frosinone Calcio, gdzie oglądać

Inter Mediolan w obecnym sezonie ma aspirację, by sięgnąć po tytuł mistrzowski w Italii. Nerazzurri czują jednak na swoich plecach oddech Juventusu, który notuje znakomite wyniki. Jeśli Inter chce trzymać dystans do reszty stawki to w meczach z takimi zespołami, jak Frosinone musi punktować za trzy. Goście choć rozgrywają niezłą kampanią to w starciu na San Siro stoją na straconej pozycji.

Inter Mediolan – Frosinone Calcio, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Interu Mediolan z Frosinone będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 20:45.

Inter Mediolan – Frosinone Calcio, transmisja online za darmo

To spotkanie możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do tego meczu Serie A zostanie odblokowany.

Inter Mediolan – Frosinone Calcio, transmisja online

Ten niedzielny pojedynek możesz śledzić w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Inter Mediolan – Frosinone Calcio, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest oczywiście Inter Mediolan. Kursy na zwycięstwo Nerazzurrich oscylują wokół 1,20.

Inter Mediolan Frosinone 1.20 8.00 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2023 07:08 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Frosinone? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Inter – Frosinone? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 12 listopada, o godzinie 20:45.

