PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Liverpool? W środę czekają nas kolejne emocje i kolejny hit w Lidze Mistrzów. Tym razem na murawie San Siro zobaczymy jedenastki Interu i Liverpoolu, które będą starały się wypracować sobie zaliczkę przed drugim spotkaniem na Anfield Road. Spotkanie obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji i za pośrednictwem internetu. Opisujemy również sposób, dzięki któremu uzyskamy darmowy dostęp na 30 dni do usługi pozwalającej na oglądanie meczów Ligi Mistrzów online.



Inter Mediolan Liga Mistrzów



16.02.2022

21:00

Stadio Giuseppe Meazza



Liverpool

Mecz Inter – Liverpool dzisiaj, gdzie oglądać

Za faworyta do awansu do ćwierćfinału w tej parze uważany jest zespół Liverpoolu, który w ostatnich tygodniach kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Aktualnie drużyna Juergena Kloppa może się pochwalić serią sześciu kolejnych wygranych, biorąc pod uwagę zarówno mecze ligowe, jak i pucharowe. Teraz The Reds czeka jednak bardzo trudny sprawdzian.

W środowy wieczór na mediolańskim San Siro rywala z Anglii będzie starał się zatrzymać Inter Mediolan, którego forma pozostawia wiele do życzenia. Nerazzurri w ostatnich tygodniach stracili punkty w dwóch bardzo ważnych ligowych meczach – z Milanem (1:2) i Napoli (0:2), co na pewno nie może napawać kibiców drużyny optymizmem.

Środowe spotkanie w Mediolanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Inter – Liverpool.

Inter – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 można oglądać “na żywo” na kanałach Polsatu. Wyjątkiem nie jest środowy pojedynek Interu z Liverpoolem, który transmitowany będzie na kanale Polsat Sport Premium 1. Dostęp do niego wymaga oczywiście posiadania odpowiedniego pakietu.

Inter – Liverpool: transmisja na żywo za darmo

Jest jednak sposób, aby środowe spotkanie obejrzeć zupełnie za darmo. Kanały Polsat Sport Premium 1 są bowiem dostępne w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystąć.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Inter – Liverpool, transmisja online

Wyżej już o tym wspomnieliśmy – mecze Ligi Mistrzów za pośrednictwem internetu można oglądać korzystając z usługi Polsat Box Go. Aby mieć dostęp do kanałów Polsat Sport Premium trzeba posiadać pakiet sportowy. Teraz można uzyskać do niego dostęp na 30 dni za darmo dzięki opisanej powyżej promocji.

Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, transmisje z meczów Ligi Mistrzów są dostępne za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy prosty sposób, który pozwala na uzyskanie 30-dniowego dostępu do tej usługi. Zupełnie za darmo!