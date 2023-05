fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Andre Onana

Inter Mediolan – AC Milan, gdzie oglądać

Inter Mediolan – AC Milan to mecz, który wyłoni finalistę Ligi Mistrzów. Do tego starcia w lepszych nastrojach podejdą Nerazzurri, którzy w pierwszym starciu przed tygodniem zwyciężyli 2:0.

Inter podejdzie do potyczki po zwycięstwie nad Sassuolo (4:2). Ogólnie Czarno-niebiescy powalczy o ósme zwycięstwo z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Rossoneri natomiast zaliczyli ostatnio dwie z rzędu porażki.

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Bardzo ciekawie zapowiada się batalia w Mediolanie. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o 21:00.

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja online

Konfrontacja z udziałem Nerazzurrich i Rossonerich będzie także do zobaczenia w internecie. Dostęp do spotkania zapewnia platforma CANAL+ online. Teraz można skorzystać z promocji, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ Sport, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na płatność za sześć miesięcy z góry, zaoszczędzimy 60 zł.

Inter Mediolan – AC Milan, kursy bukmacherskie

Eksperci większe szanse na zwycięstwo dają Nerazzurrim. Kurs na wiktorię Interu wynosi 2,11.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów Inter Mediolan AC Milan 2.10 3.40 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2023 05:10 .

