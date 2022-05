PressFocus Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Zeppieri: transmisja za darmo. We wtorek rywalizację na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie najlepszy polski tenisista. Jego rywalem będzie reprezentant Włoch, który do głównego turnieju trafił przez kwalifikacje. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz Hurkacza i zobacz jak otrzymać darmowy dostęp do transmisji. Zobacz kiedy i o której gra Hurkacz.

O której gra dzisiaj Hurkacz? Transmisja na żywo

Rozstawiony z numerem 12., a zajmujący obecnie jedno miejsce niżej w rankingu ATP, Hubert Hurkacz grę we French rozpocznie przeciwko 20-letniemu Włochowi Giulio Zeppieriemu, który obecnie sklasyfikowany jest na 215. miejscu w rankingu. Polak przystąpi do tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Dla obu tenisistów będzie to pierwszy pojedynek w historii. Dotychczas nie mieli okazji do gry ze sobą.

Wtorkowy mecz odbędzie się na korcie nr 6 jako ostatni w kolejności. Przed pojedynkiem Hurkacza z Zeppierim odbędą się trzy inne pojedynki, a początek pierwszego z nich zaplanowany jest na godzinę 11:00. Dlatego też trudno dokładnie określić możliwą godzinę rozpoczęcia meczu z udziałem Polaka, na co wpływ mogą mieć również warunki pogodowe panujące w Paryżu,

Hurkacz – Zeppieri, transmisja w TV

Wyłączonym telewizyjnym nadawcą meczów French Open w Polsce jest stacja Eurosport. Nie mamy wątpliwości, że wtorkowy mecz Hurkacza będzie jednym z tych, które zobaczymy tego dnia na jednym z kanałów Eurosportu.

Hurkacz – Zeppieri, transmisja za darmo

Wtorkowe spotkanie Polaka będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo na internetowej stronie bukmachera STS zakłady bukmacherskie. Największy polski bukmacher udostępnia bowiem transmisje dla wszystkich swoich klientów. Aby uzyskać do nich dostęp wystarczy spełnić dwa bardzo proste warunki.

Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Pierwsze spotkanie Huberta Hurkacza we French Open odbędzie się we wtorek (23 maja). Pojedynek pierwszej rundy z udziałem Polaka odbędzie się na korcie nr 6 jako czwarty w harmonogramie. W tej chwili trudno określić dokładną godzinę jego rozpoczęcia, bowiem uzależnione jest to od długości meczów poprzedzających, a także warunków pogodowych.

