IMAGO/Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz w sobotę rozpocznie rywalizację w turnieju ATP w Rzymie. Zajmujący 15. miejsce w światowym rankingu reprezentant Polski zmierzy się z z zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych J. J. Wolfem. 24-letni rywal Hurkacza obecnie jest sklasyfikowany na 54. miejscu w rankingu ATP.

W pierwszej rundzie Wolf stoczył zacięty pojedynek z Francuzem Hugo Grenierem, wygrywając w dwóch setach 7:5, 7:5. Sobotni mecz będzie pierwszym pojedynkiem obi tenisistów w historii.

Mecz Hurkacz – Wolf odbędzie się w sobotę (13 maja) i rozpocznie się około godzin 12:30.

Hurkacz – Wolf, transmisja w TV

Męską rywalizację w turnieju ATP w Rzymie można oczywiście oglądać w Polsce. Transmisja za darmo z meczu Hurkacz – Wolf będzie dostępna w usłudze STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL, natomiast w telewizji rywalizację można oglądać na kanale Polsat Sport.

Hurkacz – Wolf, transmisja za darmo

Darmowa transmisja z sobotniego spotkania z udziałem Huberta Hurkacza będzie do obejrzenia w usłudze STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp? To bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Rzym 2023: Kiedy gra Hurkacz?

Spotkanie 2. rundy turnieju ATP w Rzymie, w którym Hubert Hurkacz zagra z J. J. Wolfem odbędzie się w sobotę (13 maja) około godziny 12:30.

