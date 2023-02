PressFocus Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Riedi: transmisja za darmo. W czwartkowe popołudnie Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację w turnieju Open 13 Provence w Marsylli, do którego przystępuje rozstawiony z numerem jeden. Jego rywalem będzie Leandro Riedi. Sprawdź o której gra Hurkacz. Zobacz gdzie za darmo oglądać mecz Hurkacz – Riedi.

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz rywalizację w turnieju w Marsylii rozpoczyna od 1/8 finału, do której wcześniej awansował jego rywal Leandro Riedi. Szwajcar w pierwszej rundzie w dwóch setach uporał się z Arthurem Rinderknechem. Teraz niewątpliwie czeka go trudniejsze zadanie. Hurkacz jest w tym turnieju rozstawiony z numerem jeden i naturalnie jest jednym z faworytów do końcowego triumfu. Do tej pory nie miał okazji rywalizować ze swoim najbliższym przeciwnikiem.

Mecz Hurkacz – Riedi rozegrany zostanie w czwartek (23 lutego) o godzinie 13:30.

Hurkacz – Riedi, transmisja w TV

Spotkanie Hurkacz – Riedi w polskiej telewizji niestety nie będzie transmitowane. Poniżej znajdziesz jednak sposób jak obejrzeć go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Hurkacz – Riedi, transmisja za darmo

Pierwsze spotkanie Hurkacza podczas turnieju w Marsylii będzie można obejrzeć zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Hurkacz?

Spotkanie 1/8 finału turnieju w Marsylii, w którym Hubert Hurkacz zmierzy się z Leandro Riedim, odbędzie się w czwartek (23 lutego). Początek meczu zaplanowany jest na godz. 13:30.

