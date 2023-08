Hurkacz - Huesler: transmisja za darmo. We wtorek najlepszy polski tenisista rozpocznie rywalizację w US Open 2023. Do meczu pierwszej rundy przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Huesler.

IMAGO/Ian Johnson/Icon Sportswire Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Po bardzo udanym występie w Cincinnati Hubert Hurkacz we wtorek z dużymi nadziejami rozpocznie rywalizację w US Open 2023. W meczu pierwszej rundy zajmujący 17. miejsce w rankingu ATP rywalem reprezentanta Polski będzie niżej notowany Szwajcar Marc-Andrea Huesler.

Hurkacz do tej pory na nowojorskich kortach nie prezentował najwyższej formy. Nigdy nie dotarł bowiem do trzeciej rundy. Teraz dla polskiego tenisisty jest to cel minimum, a pierwszy krok w kierunku jego realizacji będzie starał się zrobić we wtorkowy wieczór.

Mecz Hurkacz – Huesler rozegrany zostanie we wtorek (29 sierpnia) o godzinie 20:30 czasu polskiego.

Hurkacz – Huesler, transmisja w TV

Mecz pierwszej rundy US Open Hurkacz – Huesler możesz obejrzeć zupełnie bezpłatnie. Darmowa transmisja dostępna będzie w usłudze STS TV po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL oraz zagraniu dowolnego zakładu. W telewizji mecz będzie można oglądać na jednym z kanałów Eurosportu.

Hurkacz – Huesler, transmisja za darmo

Spotkanie Hurkacz – Huesler będzie można oglądać za darmo. Wystarczy skorzystać z usługi STS TV. Bezpłatny dostęp do niej uzyskasz spełniając dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon (min. stawka – 2 zł)

Hurkacz – Huesler: o której mecz?

Pierwszy mecz Huberta Hurkacza w ramach US Open 2023 rozegrany zostanie we wtorek (29 sierpnia) i rozpocznie się o godzinie 20:30 czasu polskiego.

Hurkacz – Huesler: kto wygra?

Hurkacz – Huesler, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy stawiają Hurkacza w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną polskiego tenisisty nie przekraczają 1.10.

Marc-Andrea Huesler Hubert Hurkacz 9.50 1.08 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2023 13:49 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Huesler? Bezpłatna transmisja z meczu Hurkacz – Huesler będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Huesler? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (29 sierpnia) około godziny 20:30 czasu polskiego.

