Sprawdzamy gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Albot. Reprezentant Polski jest zdecydowanym faworytem meczu 1. rundy Wimbledonu. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie za darmo.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Albot, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz rozpocznie we wtorek rywalizację w Wimbledonie. Reprezentant Polski przystępuje do turnieju zajmując siódme miejsce w rankingu ATP, najwyższe w swojej karierze. Najlepszym osiągnięciem Hurkacza na londyńskich kortach jest półfinał w 2021 roku. O powtórzenie tego wyniku będzie bardzo trudno.

Pierwszym krok Hurkacz będzie musiał zrobić w konfrontacji z reprezentantem Mołdawii Radu Albotem, który obecnie zajmuje 144. miejsce w rankingu. Obaj tenisiści mierzyli się do tej pory tylko raz i mecz ten zakończył się wygraną 34-letniego obecnie Mołdawianina. Miało to miejsce w 2020 roku. Wtorkowe spotkanie będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Hurkacz – Albot, transmisja w TV

Mecz 1. rundy Wimbledonu Hurkacz – Albot rozegrany zostanie we wtorek (2 lipca) o godzinie 12:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Tomasz Tomaszewski i Dawid Olejniczak.

Hurkacz – Albot: transmisja za darmo

Transmisja z meczu Hurkacz – Albot dostępna będzie także za pośrednictwem usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL300 Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Hurkacz – Albot zostanie odblokowana

Hurkacz – Albot, typ kibiców

O której gra Hurkacz w 1. rundzie Wimbledonu

Hubert Hurkacz rywalizację w Wimbledonie rozpocznie we wtorek (2 lipca). Jego mecz z Radu Albotem w 1. rundzie rozpocznie się o godzinie 12:00.

Hurkacz – Albot, kursy bukmacherskie

Reprezentant Polski jest uważany za murowanego faworyta do zwycięstwa we wtorkowym meczu. Potwierdzają to również kursy bukmacherskie. Odpadniecie Hurkacza już na tym etapie będzie sensacją.

Hubert Hurkacz Radu Albot 1.05 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2024 08:48 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Albot? Transmisja z meczu Hurkacz – Albot będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL300 i na kanale Polsat Sport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Albot? Spotkanie Hurkacz – Albot odbędzie się we wtorek (2 lipca) o godzinie 12:00

