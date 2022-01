PressFocus Na zdjęciu: Gracze BVB cieszący się z gola Haalanda

Hoffenheim – Borussia Dortmund: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę czeka nas pojedynek w ramach 20. kolejki Bundesligi. W nim Borussia Dortmund spróbuje utrzymać dystans do liderującego Bayernu Monachium i nie stracić szans na mistrzostwo kraju. Spotkanie dostępne będzie w internecie, a obejrzeć je będzie można zupełnie za darmo.

Hoffenheim – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

Wyglądało na to, że Borussia Dortmund rozpoczęła rok zdeterminowana, by rzucić wyzwanie liderującemu Bayernowi Monachium. Do gry wrócił Erling Haaland, który odegrał swoją rolę w dwóch zwycięstwach BVB w lidze: przeciwko Eintrachtowi (3:2) i Freiburgowi (5:1). Przed kilkoma dniami podopieczni Marco Rose otrzymali jednak bolesny cios. Nie zdołali odrobić dwubramkowej straty w starciu z drugoligowym St. Pauli (1:2) i pożegnali się z Pucharem Niemiec już na etapie 1/8 finału. Nie pomógł nawet norweski napastnik, będący na ustach kibiców całego świata, choć to on strzelił jedyną bramkę dla dortmundczyków. Pozostaje im skupiać się na Bundeslidze, gdzie strata do lidera nie jest z gatunku tych nie do nadrobienia. Bayern pokazał, że nie jest nietykalny, więc przy odpowiedniej regularności można zasypać sześciopunktową dziurę. Krokiem pierwszym będzie wygranie najbliższego meczu.

Nie będzie o to jednak łatwo. Hoffenheim nie bez powodu znajduje się w strefie Ligi Mistrzów. Hoffe przegrali ostatnio z Unionem Berlin (1:2), ale ich poprzednia ligowa porażka miała miejsce początkiem listopada. Sobotnich rywali łączy zaś rozczarowanie, jakim była runda 1/8 finału Pucharu Niemiec. Gracze trenera Hoenessa otrzymali srogą lekcję od Freiburga (1:4) i pożegnali się z rozgrywkami. Zapowiada się zacięty pojedynek. Obie ekipy straciły tyle samo bramek, ale BVB strzeliło ich aż o dziesięć więcej. Zobaczymy, czy różnica w ofensywie będzie miała znaczenie w bezpośrednim starciu.

Sprawdź nasze typy na mecz Hoffenheim – Borussia Dortmund.

Hoffenheim – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Od tego sezonu wyłącznymi prawami do transmisji meczów niemieckiej Bundesligi w Polsce dysponuje nowa na naszym rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że mecze nie są dostępne w tradycyjnej telewizji, a ich oglądanie wymaga wykupienia subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 złotych. Jest jednak możliwość oglądania meczów Bundesligi zupełnie za darmo. Dają ją polscy legalni bukmacherzy. Co trzeba zrobić? Objaśniamy to poniżej.

Hoffenheim – Borussia Dortmund, transmisja za darmo

Spotkanie 20. kolejki niemieckiej Bundesligi obejrzeć można będzie zupełnie za darmo, jeśli jest się klientem Fortuna zakłady bukmacherskie. Wystarczy, że założysz darmowe konto, co możesz uczynić, klikając w poniższy przycisk. Pamiętaj, by przy rejestracji wpisać kod promocyjny GOAL. Uprawni cię on do pozyskania atrakcyjnego pakietu powitalnego. Aby uzyskać prawo do oglądania transmisji z meczu Hoffenheim – Borussia Dortmund, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musisz posiadać konto u bukmachera – Fortuna. Po drugie, musisz mieć na koncie jakąkolwiek kwotę pieniędzy oraz posiadać na nim zagrany i rozliczony kupon w ciągu ostatniego tygodnia.

Hoffenheim – Borussia Dortmund, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy, prawami do transmisji Bundesligi w sezonie 2021/22 dysponuje platforma Viaplay, a transmisje są dostępne za pośrednictwem internetu. Miesięczny koszt abonamentu na tej platformie wynosi 34 złote. Powyżej wyjaśniliśmy jednak, jak obejrzeć spotkanie Hoffenheim – Borussia Dortmund, za darmo.

Hoffenheim – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Przed nami spotkanie wyglądające na wyrównane. Według bukmacherów przewagę mają jednak gracze Borussii, co z pewnością wiąże się z większą jakością indywidualną graczy. Różnice pomiędzy szansami na gospodarzy, a na gości, nie są jednak ogromne.

Hoffenheim Borussia Dortmund 3.30 4.17 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 stycznia 2022 12:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin