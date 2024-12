ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Hellas – Milan, gdzie oglądać?

Milan nie jest w stanie ustabilizować wyników i kręci się w okolicach środka ligowej tabeli. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań, dlatego Paulo Fonseca nie może być pewny przyszłości na ławce. Każda kolejna wpadka może przesądzić o zmianie trenera. W piątek Milan zagra na wyjeździe z Hellasem Verona, czyli jedną z najsłabszych ekip w stawce.

Hellas – Milan, transmisja TV

Mecz Hellas Verona – Milan rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4.

Hellas – Milan, transmisja online

Istnieje również możliwość śledzenia tej rywalizacji w internecie dzięki usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp?

Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Hellas – Milan zostanie odblokowany

Hellas – Milan, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Hellasu

Remisem

Wygraną Milanu Wygraną Hellasu

Remisem

Wygraną Milanu 0 Votes

Hellas – Milan, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Milan. Kurs na wygraną gości wynosi 1.67. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Hellasu jest to 5.10. Kurs na remis wynosi natomiast 4.20.

Hellas Werona AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 grudnia 2024 13:02 .

