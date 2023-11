Grecja - Francja: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Na koniec eliminacji do Euro 2024, Francuzi zmierzą się na wyjeździe z Grecją. Zakończą kwalifikacje z kompletem punktów? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Grecja – Francja, gdzie oglądać

Reprezentacja Francji ma za sobą praktycznie idealne eliminacje do Euro 2024. W siedmiu dotychczasowych meczach, Les Bleus zawsze triumfowali. Mało tego, stracili w tym czasie zaledwie jedną bramkę! Doszło do tego w październiku, podczas wyjazdowego spotkania z kadrą Holandii (2:1). Sami mistrzowie świata z 2018 roku ustrzelili aż 27 goli. Wisienką na torcie dla podopiecznych Didiera Deschampsa może być wtorkowe starcie z Grecją. Jeśli pokonają swych rywali, zakończą kwalifikacje z kompletem punktów. Gospodarze najbliższego meczu nie mają już szans na zajęcie drugiego miejsca w grupie B, więc również mogą nie być skoncentrowani na sto procent. A to z pewnością wykorzysta Kylian Mbappe i spółka.

Grecja – Francja, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ósmej kolejki eliminacji do Euro 2024 obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Grecja – Francja, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Grecja – Francja, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że wtorkowe spotkanie ma faworyta. I nie są nim bynajmniej gospodarze.

Grecja Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 listopada 2023 07:10 .

