fot. QSP / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Granada – Real Madryt, gdzie oglądać

Granada jedną nogą jest już na zapleczu La Liga. W ostatniej kolejce drużyna przegrała wysoko z Sevillą (0:3) i praktycznie już spadła z ligi. Chociaż matematyka jeszcze tego nie wskazuje.

Real Madryt natomiast skupia się po wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów na kontynuowaniu passy zwycięstw. Królewscy w La Liga kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa już od siedmiu kolejek. Ostatnio pokonali Cadiz (3:0). Sprawdź typy na mecz Granada – Real Madryt.

Granada – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie zaplanowane na sobotę 11 maja 2024 roku będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany od godziny 18:30 na antenie CANAL+ Sport.

Granada – Real Madryt, transmisja za darmo

Konfrontację w Granadzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Granada – Real Madryt zostanie odblokowany.

Granada – Real Madryt, transmisja online

Sobotnie starcie w ramach 35. kolejki ligi hiszpańskiej będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny kosz dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł.

Granada – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują w roli faworyta gości. Opcja na zwycięstwo oszacowano na 1.65. Remis wyceniono na 4.40. Najmniej realna według ekspertów jest wygrana Granady, kształtująca się na poziomie 5.10.

Granada Real Madryt 5.10 4.40 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 09:32 .

