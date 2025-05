Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (09.05.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Luka Zahovic

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać?

W 32. kolejce Ekstraklasy, Górnik Zabrze podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław. Mecz odbędzie się w piątek, 9 maja 2025 roku o godzinie 20:30. Goście mają coraz mniejsze szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Na trzy kolejki przed końcem tracą do bezpiecznego Zagłębia Lubin aż pięć punktów. Aby podtrzymać nadzieje, Śląsk musi wywieźć z Zabrza komplet „oczek”.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, transmisja TV

Piątkowe spotkanie Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław będzie transmitowane na żywo na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:30.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, transmisja online

To spotkanie można obejrzeć również w internecie dzięki Canal+ online. Dostęp można uzyskać poprzez zakup pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w abonamencie znajdą się także transmisję spotkań Premier League, La Ligi i Ligi Mistrzów.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, kto wygra?

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli delikatnego faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Górnika Zabrze wynosi 2.50. W przypadku ewentualnej wygranej Śląska Wrocław jest to 2.75. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2025 16:20 .

