PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze – Miedź Legnica: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę Górnik spróbuje podtrzymać dobrą ligową passę w starciu z czerwoną latarnią Ekstraklasy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Górnik – Miedź, gdzie oglądać

Górnik Zabrze sprezentował swoim fanom prawdziwy rollercoaster emocji w ostatnich tygodniach. Górnicy rozbili w pył dwie ekipy aspirujące do europejskich pucharów: najpierw Widzew (3:0), a potem Pogoń (4:1). Jednocześnie po meczu pełnym wzlotów i upadków przegrali ostatecznie z drugoligowym KKS Kalisz po serii rzutów karnych i pożegnali się z Pucharem Polski.

Miedź Legnica zanotowała ostatnio swoje pierwsze ligowe zwycięstwo od sierpnia, a drugie w ogóle. Pokonała Śląsk Wrocław (1:0), ale niezbyt pomogło to czerwonej latarni ligi. Nadal traci ona do pierwszego bezpiecznego miejsca aż pięć punktów.

Sprawdź nasze typy na mecz Górnik – Miedź.

Górnik – Miedź, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Górnik – Miedź, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Górnikiem i Miedzią zapowiada się emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc korzystania z aplikacji zapłacisz jedynie 49 złotych.

Górnik – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że gospodarze mają zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Miedź Legnica 1.71 4.00 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 09:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin