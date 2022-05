PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Termaliki Nieciecza

Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza: transmisja w TV i stream online. Na zakończenie 32. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli. Sprawdź jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Stadion Gornik Leczna Ekstraklasa Górnik Łęczna Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3.00 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2022 10:33 .

Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza, gdzie obejrzeć

W poniedziałkowy wieczór rozegrany zostanie jeden z kluczowych spotkań w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Ostatni w tabeli Górnik, który ma na swoim koncie 27 punktów, podejmować będzie u siebie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, która zgromadziła do tej pory na swoim koncie trzy punkty więcej.

Gospodarze, aby marzyć jeszcze o utrzymaniu musi w tym spotkaniu wygrać. Z kolei drużyna z Niecieczy zdobywając komplet punktów przesunie się w tabeli nad Wisłę Kraków i na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu będzie miała tylko jeden punkt straty do bezpiecznego miejsca. Remis w tym meczu nie będzie zadowalał żadnej z drużyn.

Pierwszy pojedynek obu zespołów zakończył się remisem 1:1. Teraz obie drużyny muszą zagrać o zwycięstwo. Sprawdź typy na mecz Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza.

Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie w Łęcznej będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.

Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza: transmisja na żywo za darmo

Mecz będzie można obejrzeć zupełnie za darmo. Pozwala na to oferta przygotowana przez bukmachera eWinner, który pozwala na odebranie zupełnie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do usług Canal+ online. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza, transmisja online

Poniedziałkowe spotkanie 32. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć dzięki usłudze Canal+ online. Teraz można uzyskać dostęp do niej za darmo, korzystając z oferty przygotowanej przez eWinner. Warunki przedstawiliśmy powyżej.

Górnik Łęczna – Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają gościom z Niecieczy, ale w żadnym wypadku nie odbierają szans Górnikowi Łęczna.

Górnik Łęczna Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3.00 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2022 10:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin