PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Arka? Walczące o powrót do Ekstraklasy jedenastka z Gdyni tym razem powalczy o komplet punktów w Tychach. Sprawdź gdzie obejrzeć czwartkowy mecz i jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

GKS Tychy – Arka Gdynia, gdzie obejrzeć

Arka Gdynia początek rundy wiosennej może zaliczyć do udanych. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza wygrali cztery z pięciu dotychczasowych ligowych spotkań, co pozwala im zajmować obecnie czwarte miejsce w tabeli. W przypadku zdobycia pełnej puli w Tychach, Arka zrówna się punktami z trzecią obecnie Koroną Kielce, a do drugiego miejsca premiowanego bezpośrednim awansem będzie tracić cztery punkty.

Arka wydaje się być faworytem czwartkowego meczu, nie tylko ze względu na swoją formę, ale także słabą postawę rywali w ostatnich spotkaniach. GKS Tychy przegrał ostatnie dwa mecze – 0:2 z Chrobrym Głogów i 1:2 z Widzewem Łódź. Teraz będzie miał jednak po swojej stronie atut własnego boiska.

Arka w czwartek będzie chciała się również zrewanżować GKS-owi za ostatnie bezpośredni potyczki. Trzy ostatnie mecze zakończyły się bowiem wygranymi jedenastki z Tych. Czwartkowa potyczka rozpocznie się o godzinie 20:30.

GKS Tychy – Arka, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy mecz będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który ma rozpocząć się o godzinie 20:30, będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Poniżej znajdziecie również sposób na obejrzenie tego pojedynku zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

GKS Tychy – Arka: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do telewizora to nic straconego. Kanał Polsat Sport Extra wchodzi w skład pakietu sportowego usługi Polsat Box Go, do którego teraz dostęp można uzyskać zupełnie za darmo. Jedyne co musisz zrobić to skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Wystarczą dwa kroki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

GKS Tychy – Arka, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisja online z meczu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiony jest również sposób pozwalający na odebranie darmowego dostępu na 30 dni do pakietu sportowego w tej usłudze.

GKS Tychy – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym meczu nie wskazują zdecydowanego faworyta. Patrząc na oferowane przez nich kursy obie drużyny wydają się mieć wyrównane szanse na zwycięstwo.

GKS Tychy 71 Arka Gdynia 2.85 3.35 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2022 08:39 .

