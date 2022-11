PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - ŁKS Łódź

GKS Katowice – ŁKS Łódź: transmisja TV i online. W piątkowy wieczór czeka nas jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 18. kolejki 1 Ligi. Sprawdź jak obejrzeć mecz GKS – ŁKS za darmo.

GKS Katowice – ŁKS Łódź, gdzie obejrzeć

GKS Katowice w ostatniej kolejce przerwał passę trzech kolejnych ligowych meczów bez wygranej. Przed własną publicznością pewnie 3:0 pokonał Chojniczankę Chojnice. Teraz czeka go jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie, bowiem na Górnym Śląsku pojawi się aktualny lider ligowej tabeli.

ŁKS wskoczył na pierwsze miejsce dzięki serii czterech wygranych z rzędu. Łodzianie nie zamierzają na tym poprzestawać i do Katowic udają się z nadzieją na kolejne zwycięstwo, które pozwoli im przezimować na pierwszym miejscu w tabeli. Sprawdź typy na mecz GKS – ŁKS.

GKS Katowice – ŁKS Łódź, transmisja na żywo w TV

Mecz 18. kolejki 1 Ligi GKS Katowice – ŁKS Łódź rozegrany zostanie w piątek (11 listopada) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

GKS Katowice – ŁKS: transmisja na żywo za darmo

GKS Katowice – ŁKS Łódź, transmisja online

Transmisja online z piątkowego spotkania w Katowicach będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy informacje, które pozwalają na odebranie dostępu do usługi zupełnie za darmo na 30 dni.

GKS Katowice – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Mecz nie ma zdecydowanego faworyta. O wyniku tego pojedynku może zadecydować dyspozycja dnia. GKS będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, ale za gośćmi przemawiają ostatnie wyniki.

1. liga GKS Katowice ŁKS Łódź 2.50 3.40 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2022 20:31 .

