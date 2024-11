Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?

To będzie pojedynek dwóch beniaminków, którzy w 1. lidze radzili sobie bardzo podobnie, ale po awansie są na zupełnie przeciwnych biegunkach ligowej rzeczywistości. Lechia coraz mocniej drży o utrzymanie, zaś GKS Katowice zaczyna myśleć o miejscu w środku tabeli.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: transmisja TV

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport 3. Początek meczu w sobotę 30 listopada 2024 roku o godzinie 17:30.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: stream online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: kto wygra?

GKS Katowice – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

GKS Katowice Lechia Gdańsk 1.85 3.80 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 07:34 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Katowice – Lechia Gdańsk? Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3 oraz w Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz GKS Katowice – Lechia Gdańsk? Początek meczu w sobotę 30 listopada 2024 roku o godzinie 17:30

